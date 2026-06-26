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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vollsperrung der Landstraße 24 nach Verkehrsunfall mit einer verletzten Person (LK MSE)

Röbel (ots)

Am 25.06.2026 gegen 22:30 Uhr ereignete sich in der Nähe von Wredenhagen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigen Ermittlungsstand geriet ein PKW Opel in einer Rechtskurve auf der L24, zwischen Wredenhagen und der Landesgrenze nach Brandenburg, ins Schleudern und verunfallte. Grund hierfür sind nach jetzigen Ermittlungen eine unangepasste Geschwindigkeit in Bezug auf den Straßenzustand. Die Straße war vollständig mit Rollsplitt überzogen. Der 41- jährige polnische Fahrzeugführer wurde vor Ort durch eine RTW-Besatzung medizinisch erstversorgt und leichtverletzt in das Krankenhaus Plau verbracht. Im Zuge des Unfalls kam der PKW auf der Seite liegend zum Stillstand und blockierte die gesamte Fahrbahn. Eine Vollsperrung der L24 konnte nach zwei Stunden aufgelöst werden. Für die Beräumung der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr Wredenhagen mit fünf Kameraden im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 5.000 EUR.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

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Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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