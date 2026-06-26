PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vogel fliegt in Fahrzeuginnenraum - Pkw überschlägt sich nach Kollision in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 25.06.2026 gegen 19:20 Uhr ereignete sich in der Karl-Marx-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige deutsche Fahrzeugführerin leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen stammende Frau mit einem Pkw Nissan die Karl-Marx-Straße in Fahrtrichtung Frankenwall. Während der Fahrt flog plötzlich ein Vogel durch ein geöffnetes Fenster in den Innenraum des Fahrzeugs. Die Fahrzeugführerin erschrak hierdurch und verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge kollidierte der Nissan mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten VW Caddy. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Neben Einsatzkräften der Polizei befanden sich ein Rettungswagen, ein Notarztwagen sowie die Berufsfeuerwehr aus Stralsund im Einsatz. Um was für ein Vogel es sich handelte und dessen Verbleib, konnte im Rahmen der Unfallaufnahme nicht ermittelt werden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 00:15

    POL-NB: Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall bei Görmin (LK V-G)

    Görmin (ots) - Am 25.06.2026 ereignete sich gegen 20:30 Uhr auf der Kreisstraße 22, zwischen Trissow und Kuntzow, im Landkreis Vorpommern-Greifswald ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Ermittlungsstand kam der 22-jährige deutsche Fahrer mit seinem PKW Toyota nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte der PKW gegen ein Verkehrszeichen, überschlug sich, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren