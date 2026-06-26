Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vogel fliegt in Fahrzeuginnenraum - Pkw überschlägt sich nach Kollision in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 25.06.2026 gegen 19:20 Uhr ereignete sich in der Karl-Marx-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige deutsche Fahrzeugführerin leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen stammende Frau mit einem Pkw Nissan die Karl-Marx-Straße in Fahrtrichtung Frankenwall. Während der Fahrt flog plötzlich ein Vogel durch ein geöffnetes Fenster in den Innenraum des Fahrzeugs. Die Fahrzeugführerin erschrak hierdurch und verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge kollidierte der Nissan mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten VW Caddy. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Neben Einsatzkräften der Polizei befanden sich ein Rettungswagen, ein Notarztwagen sowie die Berufsfeuerwehr aus Stralsund im Einsatz. Um was für ein Vogel es sich handelte und dessen Verbleib, konnte im Rahmen der Unfallaufnahme nicht ermittelt werden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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