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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ergänzungsmeldung zum Brand beim Fusion Festival

Lärz (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 25.06.2026, gegen 19:00 Uhr auf zur Unterbrechung des Fusion Festivals. Hintergrund hierzu war ein Brand in unmittelbarer Nähe zum Festival Gelände.

Hier der Link zur Ausgangsmeldung: 
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6302453

Gegen 21:45 Uhr wurde der Festival Betrieb wieder aufgenommen, 
nachdem die Feuerwehr den Brand noch vor Erreichen des 
Festivalgeländes vollständig gelöscht hatte. Nach derzeitigen 
Erkenntnissen brannte es auf einer Gesamtfläche von ca. 3000m². 
Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.500 Euro an Wald u. 
Flur. Personenschäden sind nicht bekannt. Eine Brandursache ist 
derzeit nicht bekannt. Hierzu hat die Kriminalpolizei die 
Ermittlungen aufgenommen, da eine fahrlässige Herbeiführung nicht 
ausgeschlossen werden kann.

Nach Abschluss der Brandbekämpfung wurde durch Verkehrssperrungen an der B198 aufgehoben.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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