Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ergänzungsmeldung zum Brand beim Fusion Festival

Lärz (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 25.06.2026, gegen 19:00 Uhr auf zur Unterbrechung des Fusion Festivals. Hintergrund hierzu war ein Brand in unmittelbarer Nähe zum Festival Gelände.

Hier der Link zur Ausgangsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6302453 Gegen 21:45 Uhr wurde der Festival Betrieb wieder aufgenommen, nachdem die Feuerwehr den Brand noch vor Erreichen des Festivalgeländes vollständig gelöscht hatte. Nach derzeitigen Erkenntnissen brannte es auf einer Gesamtfläche von ca. 3000m². Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.500 Euro an Wald u. Flur. Personenschäden sind nicht bekannt. Eine Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Hierzu hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen, da eine fahrlässige Herbeiführung nicht ausgeschlossen werden kann.

Nach Abschluss der Brandbekämpfung wurde durch Verkehrssperrungen an der B198 aufgehoben.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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