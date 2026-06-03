Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Vermisste 15-Jährige in 18507 Grimmen
Grimmen (ots)
Seit dem 03.06.2026, um 14:30 Uhr, wird eine 15-jährige aus 18507 Grimmen vermisst. Nähere Informationen siehe unter dem Pfad: https://shorturl.at/D956Y
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(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
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