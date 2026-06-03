POL-NB: Vermisste 15-Jährige in 18507 Grimmen

Korswandt (ots) - Am gestrigen Tag, 02. Juni 2026, wurde der Polizei gegen 05:35 Uhr der Diebstahl zweier E-Bikes gemeldet. Das geschädigte Ehepaar im Alter von 64 und 62 Jahren teilte mit, dass unbekannte Täter die beiden angeschlossenen E-Bikes der Marke KTM im Korswandter Gothenweg, in der Zeit vom 01. Juni 2026, gegen 22:00 Uhr, bis 02. Juni 2026, gegen 04:35 Uhr, entwendeten. Daraufhin erfolgte zunächst eine ...

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