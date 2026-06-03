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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vermisste 15-Jährige in 18507 Grimmen

Grimmen (ots)

Seit dem 03.06.2026, um 14:30 Uhr, wird eine 15-jährige aus 18507 Grimmen vermisst. Nähere Informationen siehe unter dem Pfad: https://shorturl.at/D956Y

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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