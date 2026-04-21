Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 18-jährige Frau aus Altentreptow vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Neubrandenburg (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach einer 18-jährigen Frau aus Altentreptow, welche dringend medizinische Hilfe benötigt. Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: https://is.gd/73yo1D .

Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Frau. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 18-jährigen. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Frau machen? Wer hat die 18-jährige gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Neubrandenburg unter 0395-5582 5224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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