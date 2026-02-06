PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei freilaufende Pferde bei Lubmin

PR Wolgast (ots)

Am Donnerstagabend, dem 05.02.2026, sind in Wusterhusen zwei Pferde entlaufen. Es handelt sich um zwei dunkelbraune Mecklenburger Warmblutstuten. Die beiden Pferde werden im Bereich Lubmin / Rubenow vermutet.

Wer Angaben zum Aufenthalt der Pferde machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wolgast unter der Telefonnummer 03836 2520, der Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 19:46

    POL-NB: Küchenbrand in Waren

    Waren (Müritz) (ots) - Am 05.02.2026, gegen 18:30 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Carl-Moltmann-Straße in Waren zu einem Küchenbrand. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet eine auf der Herdplatte abgestellte Thermoskanne in Brand. Die Flammen griffen in der weiteren Folge auf die Küchenzeile über. Die 25 eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Waren konnten den Brand schnell löschen. Der 80-jährige Wohnungsinhaber erlitt leichte Brandverletzungen ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 18:47

    POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person bei Siggermow auf der Insel Rügen

    PHR Bergen (ots) - Am 05.02.2026, gegen 14:50 Uhr, ereignete sich auf der L301 auf Höhe der Ortschaft Siggermow ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 23-Jährige deutsche Fahrzeugführer eines Transporters die L301. Aufgrund der den Witterungsbedingungen nicht angepassten Geschwindigkeit kam er mit seinem Fahrzeugnach rechts ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 16:24

    POL-NB: Verkehrsunfall auf Bundesstraße 109

    Klein Bünzow (ots) - Am heutigen Donnerstag (05. Februar 2026) kam es gegen 14:30 Uhr auf der Bundesstraße 109, Höhe Klein Bünzow, zu einem Verkehrsunfall. Auf Grund von Glätte kam ein Taxi der Marke Mercedes von der Fahrbahn ab und berührte mit der Beifahrerseite einen Baum. Der 15-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere 15-jährige Mitfahrerin erlitt einen Schock und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren