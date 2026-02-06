Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei freilaufende Pferde bei Lubmin

PR Wolgast (ots)

Am Donnerstagabend, dem 05.02.2026, sind in Wusterhusen zwei Pferde entlaufen. Es handelt sich um zwei dunkelbraune Mecklenburger Warmblutstuten. Die beiden Pferde werden im Bereich Lubmin / Rubenow vermutet.

Wer Angaben zum Aufenthalt der Pferde machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wolgast unter der Telefonnummer 03836 2520, der Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

