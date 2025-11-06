PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei ehrt Bürgerinnen und Bürger für Zivilcourage

Anklam/Heringsdorf (ots)

"Nicht Worte verändern die Welt, sondern das Vorbild." (Tolstoi)

Mit diesen Worten zeichneten der Leiter der Polizeiinspektion Anklam,
Polizeidirektor Tino Peisker sowie sein Vertreter, Kriminaloberrat 
Michael Kath, am 27.10.2025 und am 03.11.2025 insgesamt vier 
Bürgerinnen und Bürger für ihr couragiertes Handeln aus. Die Geehrten
stehen stellvertretend für die vielen "stillen Helden", die sich in 
diesem Jahr durch ihr mutiges und couragiertes Handeln verdient 
gemacht haben. Bereits zum zweiten bzw. dritten Mal in diesem Jahr 
zeichnet die Polizeiinspektion Anklam unabhängig vom "Tag der 
Zivilcourage" am 19. September couragierte Bürgerinnen und Bürger mit
Urkunden und Präsenten aus. Eine Veranstaltungsreihe, die in der 
hiesigen Polizeiinspektion auf eine lange Tradition zurückblickt.

Die mutigen Helferinnen und Helfer schilderten im Gespräch, wie sie 
auf die Gefahrensituationen aufmerksam wurden, ihren Mitmenschen in 
Not schnell helfen konnten und gingen auch in den Austausch 
miteinander.

Folgende Personen wurden geehrt:

14-Jähriger rettet Frau aus einem Gewässer

Am 13.06.2025 begab sich der 14-jährige Jarne Thierer mit zwei 
Freunden zu einem Gewässer nahe seines Heimatortes. Dort entdeckten 
die drei Jungen eine hilflose Person, welche im Schilfgürtel trieb. 
Der 14-jährige Jarne sprach die Person zunächst vom Steg aus an, als 
diese jedoch nicht reagierte, begab er sich selbst in das Wasser und 
brachte die Person an das rettende Ufer. Es stellte sich heraus, dass
sich eine Frau in hilfloser Lage befand, aus welcher sie sich selbst 
nicht befreien konnte.


Vater und Tochter leisten Erste Hilfe nach schwerem Unfall

Am 22.07.2025 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L35 
zwischen Stresow und Kammin. Frank Manteufel fuhr mit seiner Familie 
hinter einem der Unfallfahrzeuge, als sich der Unfall ereignete. 
Sofort leisteten sie Erste Hilfe. Während 
Frank Manteufel die Unfallbeteiligten nach und nach aus den 
Fahrzeugen befreite, welche kurz darauf zum Teil in Brand gerieten, 
blieb die erst 15-jährige Sofia Manteufel bei einer schwerverletzten 
Unfallbeteiligten und leistete dieser Beistand, bis die 
Rettungskräfte eintrafen.
(siehe Pressemitteilung vom 22.07.2025: 
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6082090)

Hilfe bei der Suche nach einer vermissten Person

Am 09.07.2025 wurde ein 78-Jähriger als vermisst gemeldet. Nach dem 
Hinweis eines ortsansässigen Fischers verlagerte sich die Suche auf 
den Nepperminer See. Ein zur Ereigniszeit 85-Jähriger aus der 
Umgebung fackelte nicht lang und bot den eingesetzten Kollegen an, 
sie mit seinem Ruderboot auf den See zu bringen. Trotz Gegenangebot 
ließ er es sich nicht nehmen, den Polizisten und sich eigenhändig 
über den See zu rudern - bei Wind und Strömung. Im weiteren Verlauf 
stieg der Beamte dann zu einem 19-Jährigen auf ein motorisiertes 
Fischerboot, um die Suchmaßnahmen fortzusetzen. Diese führten zum 
Erfolg und ermöglichten das wohlbehaltene Auffinden des Vermissten, 
welcher sich in hilfloser Lage im Uferbereich befand.

"Menschen, die sich für andere einsetzen, verdienen unsere besondere 
Anerkennung. Sie stehen stellvertretend für all jene in unserem 
Landkreis Vorpommern-Greifswald und anderen Regionen, die nicht 
wegsehen, Verantwortung übernehmen und damit täglich Zivilcourage 
zeigen. Ihr Engagement - ob durch Aufmerksamkeit oder beherztes 
Handeln - ist ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und 
Mitmenschlichkeit. Dafür spreche ich Ihnen und allen Helferinnen und 
Helfern meinen herzlichen Dank aus", so Polizeidirektor Tino Peisker.
Als Dank für ihr couragiertes Handeln wurde den Geehrten unter 
anderem eine Urkunde sowie eine Medaille überreicht.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Franziska Höhne
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

