POL-NB: Polizei Greifswald bittet um Mithilfe - Tatverdächtiger nach Körperverletzung gesucht

PI Neubrandenburg (ots) - Am 26.01.2024 erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Mitteilung durch einen Bewohner, dass es gegen 00:25 Uhr in der Oststadt Neubrandenburg in der Robert-Koch-Str. 26 zu einem Brand gekommen sei. Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen wegen Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen und ...

