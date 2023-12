POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Heringsdorf (ots) - Am 21.12.2023 gegen 19:20 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises über Notruf ein Brand auf einem Grundstück in Wilhelmshof gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Auf dem Grundstück brannten ein Wohnwagen und ein Boot in voller Ausdehnung. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt ...

mehr