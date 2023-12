Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in 17309 Pasewalk

Pasewalk (ots)

Am 03.12.2023 gegen 12:15 Uhr meldeten Zeugen der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald einen ausgelösten Rauchmelder und Qualm aus einer Wohnung in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Friedenstraße in 17309 Pasewalk. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. In den Geschäftsräumen eines Pflegeunternehmens führte ein technischer Defekt zum Ausbruch des Brandes. Durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Pasewalk, Krugsdorf, Viereck, Jatznik und Rollwitz konnte das Feuer sehr schnell gelöscht werden. Diese befanden sich mit insgesamt 49 Kameraden im Einsatz. Die Bewohner der anderen sieben Wohnungen wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Pasewalk vorsorglich evakuiert. Keine der Bewohner wurden durch den Brand gesundheitlich geschädigt. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,00 Euro.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell