Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Einbruch in Einfamilienhaus; Polizei sucht Zeugen

Königsbach-Stein (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstagnachmittag zwischen 15:30 Uhr und 18:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Silcherstraße in Königsbach-Stein eingedrungen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen die Täter gewaltsam über die Gebäuderückseite in das Wohnanwesen ein. Im Inneren durchsuchten die Eindringlinge ein Zimmer und konnten Schmuck im niedrigen dreistelligen Bereich erbeuten. Die Kriminalpolizei in Calw hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

