Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten in Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 20.10.2023 gegen 17:24 Uhr kam es im Körkwitzer Weg in Ribnitz-Damgarten zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 85-jähriger Fahrzeugführer beabsichtigte mit seinem PKW von einem Grundstück auf die Fahrbahn des Körkwitzer Weges zu fahren. Dabei übersah er den auf der Fahrbahn bereits fahrenden PKW Hyundai eines 83-jährigen Fahrzeugführers. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurden beide Fahrzeugführer so schwer verletzt, dass sie mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Rostock gebracht werden mussten. Dort wurden sie stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Körkwitzer Weg musste während der Unfallaufnahme für 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

