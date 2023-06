Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Wolgast (LK VG) (ots)

Am 02.06.2023, gegen 21.30 Uhr kam es im Stadtgebiet von Gützkow zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 42-jähriger, deutscher Fahrzeugführer eines Fiat-Transporters befuhr in genannter Ortslage die Gebrüder-Kreßmann-Straße und kam dabei aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Fahrzeug in drei weitere seitlich geparkte Fahrzeuge geschoben. Es handelte sich dabei um PKW der Marken VW, Kia und zwei Honda, wovon drei Fahrzeuge nach der Kollision nicht mehr fahrbereit waren und geborgen werden mussten. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Zeugen, welche zu dem Verkehrsunfall Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836/2520 oder über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

