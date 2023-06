POL-NB: Brand von mehreren Heuballen in Grammendorf bei Tribsees

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Brand von mehreren Heuballen in Grammendorf bei Tribsees

Grimmen

Am 02.06.2023 gegen 21:15 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über den Brand von mehreren Heuballen in Kenntnis gesetzt. Nach jetzigem Ermittlungsstand brannten hinter einem Landwirtschaftsbetrieb in Grammendorf mehrere Heuballen. Die Heuballen lagerten dort schon zwei Jahre. Er besteht der Verdacht der Brandstiftung. Der Geschädigte geht von einem Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Brandbekämpfung waren 50 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Tribsees, Grammendorf und Zarrentin im Einsatz. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Grimmen unter Tel.: 038326/570 oder unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

