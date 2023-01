Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 31- Jähriger versucht Rucksack mit Bargeld zu entreißen

Sassnitz (LK VR) (ots)

Am 17.01.2023 gegen 13.00 Uhr betrat eine 56- jährige Frau mit ihrem 85- jährigen Vater eine Bankfiliale in Sassnitz, hob dort 2000 Euro vom Konto ihres Vaters ab und steckte diese in die Geldbörse in ihrem Rucksack. Nachdem sie die Filiale verließen kam ein 31- jähriger Mann auf die beiden Personen zu. Zunächst sprach er den Vater an und danach wandte er sich an die Geschädigte und zog stark an den von ihr umklammerten Rucksack. Im weiteren Verlauf rief die Geschädigte ihren Mann, welcher im PKW in örtlicher Nähe saß. Daraufhin ließ der Beschuldigte von der Geschädigten ab und entfernte sich. Im Anschluss wählte die Geschädigte sofort den Notruf. Da sich der Tatort in unmittelbarer Nähe des Polizeireviers Sassnitz befand, konnten die eingesetzten Polizeibeamten den Beschuldigten zeitnah vor Ort vorläufig festnehmen. Der Mann war alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille. Gegen ihn wurde Anzeige wegen versuchten Raubes erstattet. Die Kriminalpolizei hat die weitere Ermittlungsarbeit übernommen. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsbürger.

