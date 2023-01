Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Waren deckt weitere Straftaten auf

Waren Müritz (Landkreis MSE) (ots)

Am Sonntag, dem 01.01.2023, kam es kurz vor 20:00 Uhr in der Mozartstraße in Waren zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Grund war ein gemeldeter Küchenbrand in einer Wohnung eines 34-jährigen Deutschen in einem Mehrfamilienhaus. Der Brand konnte durch die Kameraden der eingesetzten Feuerwehr gelöscht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht der Verdacht, dass der Wohnungsinhaber offensichtlich vergessen hatte, den Herd in der Küche auszuschalten, was in der weiteren Folge zum Brandausbruch führte. Durch das Feuer bzw. die Löscharbeiten entstand an der Kücheneinrichtung Totalschaden. Die Höhe des Gesamtsachschadens wird derzeit auf rund 5.000,- EUR geschätzt. Durch die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Waren konnten in der Wohnung weiterhin Betäubungsmittel sowie dazugehörige Utensilien beschlagnahmt werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leistete der 34-Jährige zudem Widerstand, weshalb er kurzzeitig zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert werden musste. Dabei zogen sich eine Beamtin und ein Beamter leichte Verletzungen zu. Die Beamtin war nach dem Einsatz nicht mehr dienstfähig. Ein bei dem 34-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Der Mann ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Bandstiftung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung sowie Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

