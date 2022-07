Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verletzter Mann in Demmin aufgefunden

Neubrandenburg (ots)

Durch die Besatzung eines Rettungswagens wurde am 30.07.2022, gegen 06.30 Uhr in Demmin ein schwer verletzter 47 Jahre alter Mann aufgefunden und in eine Klinik gebracht. Da die Verletzungen auf eine Straftat hindeuten, ermittelt nun die Kriminalpolizei Neubrandenburg.

