Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Verkehrsunfälle auf der L 30 (LK Vorpommern- Rügen)

PP Neubrandenburg (ots)

Am 20.07.2022, gegen 17:50 Uhr kam es auf der L30, zwischen Bobbin und Glowe, zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Audi-Fahrer befuhr die L30 in Richtung Glowe, überholte trotz Überholverbot zwei vorausfahrende PKW und beabsichtigte auch noch einen davor fahrenden PKW Hyundai zu überholen. Der 34-jähriger Fahrer des Hyundai beabsichtigte von der L 30 nach links abzubiegen. Als der Hyundai-Fahrer den herannahenden Audi bemerkte, brach er seinen Abbiegevorgang ab, um einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge zu verhindern. Der Fahrer des Audi bemerkte die Situation und wich mit seinem Fahrzeug nach links aus. In der weiteren Folge kam der Audi nach links von der Fahrbahn ab und kam zwischen zwei Bäumen zum Stillstand. Dabei verkeilte sich der Audi so zwischen den Bäumen, dass er von den Kameraden der Feuerwehr freigeschnitten werden musste, bevor er durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden konnte. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden, der auf ca. 50.000 Euro geschätzt wird. Zur Bergung des PKW musste die L 30 zeitweise voll gesperrt werden. Aufgrund des grob verkehrswidrigen Verhaltens des 18-Jährigen wurde gegen ihn ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein zweiter Verkehrsunfall ereignete sich gegen 18:10 Uhr zwischen Garz und Zudar. Der 57-jährige deutsche Fahrzeugführer befuhr die L 30 aus Richtung Garz kommend in Richtung Zudar. Ca. 1,5 km vor der Ortslage Zudar geriet er beim Durchfahren einer Linkskurve mit seinem PKW Dacia ins Schleudern und kam in der weiteren Folge nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Stralsund verbracht. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Dacia-Fahrers wurde ein Atemalkoholwert von 1,80 Promille festgestellt. Daraufhin wurde bei ihm eine Blutprobenentnahme angeordnet, welche im Anschluss im Klinikum durchgeführt wurde. Am PKW entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

