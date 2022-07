POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann aus Oberhinrichshagen

Grimmen (LK VG) (ots) - Am 09.07.2022 um 13:38 Uhr ereignete sich aus bislang ungeklärter Ursache ein Verkehrsunfall auf dem Autobahnrastplatz Trebeltal an der A20 in Fahrtrichtung Stettin, bei dem sechs Personen verletzt wurden. Ein 82-jähriger Fahrzeugführer aus Nordrhein-Westfalen fuhr mit seinem Pkw BMW mit ...

mehr