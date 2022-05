POL-NB: WhatsApp Masche noch dreister - Unbekannter spricht von Gewaltanwendung

Zingst (LK VR) (ots) - Am 18.05.2022 um 19:50 Uhr ereignete sich in der Barther Straße in Zingst ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW. Der 26-jährige eritreische Kraftfahrzeugführer befuhr die Straße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Ortsausgang. In Folge von Unaufmerksamkeit fuhr dieser dann in einer leichten Rechtskurve zu weit links, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben. ...

