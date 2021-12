Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einer Küche eines Mehrfamilienhauses in Sassnitz

Sassnitz (ots)

Am 18.12.2021 gegen 22:10 Uhr kam es in der Karl-Liebknecht-Straße in 18546 Sassnitz zu einem Küchenbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die alleinlebende 66-jährige deutsche Mieterin dieser Wohnung hatte während des Kochens auf Grund von gesundheitlichen Problemen das Bewusstsein verloren, so dass sich eine auf dem Herd befindliche Bratpfanne entzündete und die Küche in Brand setzte. Dadurch wurde der Brandmelder ausgelöst. Diesen hörten anderen Mieter des Wohnhauses und wurden auf die Situation aufmerksam. Sie gelangten in Wohnung und fanden dort die ohnmächtige Mieterin. Sie holten die ohnmächtige Mieterin aus der Wohnung und informierten über Notruf die Feuerwehr. Durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Sassnitz und Sagard konnte das Feuer wieder gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-EUR. Die Wohnung ist zur Zeit nicht bewohnbar. Die 66-jährige Mieterin und eine Helferin wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell