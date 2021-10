Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bergen (LK VR) (ots)

Auf der L 29, zwischen Gustow und Nesebanz, Abfahrt Drigge auf Rügen kam es am heutigen Tage gegen 12.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Person schwerverletzt wurde. Eine 42-jährige deutsche VW-Fahrerin bog an der Einmündung L29, Abfahrt Drigge nach links ab und übersah einen sich im Gegenverkehr befindlichen 40-jährige deutschen Kradfahrer. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß, bei welchem der Kradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Er wurde in das Klinikum nach Stralsund verbracht. Die PKW- Fahrerin blieb unverletzt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 20.000 Euro. Die Unfallstelle war ca. 60 Minuten voll gesperrt. Die Fahrbahn war um 14.55 Uhr wieder freigegeben.

