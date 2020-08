Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der BAB 20 Höhe Baustelle Trebeltalbrücke (LK Vorpommern-Rügen)

Grimmen (ots)

Am 09.08.2020, gegen 10:15 Uhr, ereignete sich auf der BAB 20, im Baustellenbereich der Behelfsbrücke Trebeltal, ein Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Deutscher aus dem Märkischen Kreis befuhr mit seinem PKW VW die BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin und musste sein Fahrzeug auf Grund von Stauerscheinungen verkehrsbedingt abbremsen. Direkt dahinter fuhr eine 50-jährige Frau aus Polen mit ihrem PKW Smart. Diese erkennte die Situation zu spät und fuhr auf den VW auf. Eine 27-jährige deutsche Mitinsassin des VW wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Stralsund verbracht. Beide beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und an diesen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 5.000 Euro. Durch den Unfall und während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen im Baustellenbereich. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

