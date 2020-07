Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrerin bei Zusammenstoß schwer verletzt

Greifswald (ots)

In Greifswald in der Straße Am Mühlentor kollidierten am 14.07.2020, 17.50 Uhr zwei Radfahrerinnen. Eine 56-jährige Frau wollte nach links abbiegen, wobei ihr eine 23-jährige Radfahrerin in die Seite fuhr. Beim Sturz erlitt die 56-jährige Dame eine Beinfraktur und kam schwer verletzt in das Klinikum Greifswald. An den Fahrrädern entstand geringer Sachschaden. Beide Unfallbeteiligte sind Deutsche. Die Kriminalpolizei Greifswald ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

