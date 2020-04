Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer lebensbedrohlich verletzten Person auf der Landesstraße 21 im Landkreis Vorpommern-Rügen

Barth (ots)

Am 19.04.2020, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 40-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines Kraftrads Suzuki die L 21 aus Richtung Barth kommend in Richtung Prerow. In einer Linkskurve im "Freesenbruch", kam er mit dem Krad aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn nach rechts ab. Er geriet in den Straßengraben und kam im Strauchwerk zum Liegen. Der 40-Jährige wurde dabei lebensbedrohlich verletz. Er wurde durch einen Hubschrauber umgehend in die Universitätsklinik Greifswald verbracht. Es entstand Sachschaden von ca.15.000,- Euro. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

