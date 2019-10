Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem verletzten Baby und drei beteiligten Fahrzeugen (Landkreis MSE)

AVPR Altentreptow (ots)

Am 16.10.2019 gegen 13.40 Uhr kam es auf der L 35 zwischen Neddemin und Altentreptow, in Höhe der Gartenanlage Waidmannslust, zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Kleinkind verletzt wurde. Drei PKW befanden sich auf der L 35 und fuhren aus Richtung Neubrandenburg in Richtung Altentreptow. Auf Höhe der Unfallstelle mussten die ersten beiden PKW verkehrsbedingt halten. Die 33-jährige Opel Fahrerin bemerkte das Halten zu spät und fuhr auf das letzte Fahrzeug auf. In der Folge wurden die zwei vorderen Fahrzeuge, ein PKW Kia und ein PKW Seat, aufeinander geschoben. Bei diesem Unfall wurde ein Baby (ein Monat alt), dass sich im PKW Opel befand am Kopf verletzt. Durch einen Rettungswagen wurde der verletzte Junge zur weiteren medizinischen Behandlung in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Die drei beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca.15000,- Euro. Zur Aufnahme des Verkehrsunfalls und der Beseitigung der Unfallfahrzeuge wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet.Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

