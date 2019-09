Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 37-Jähriger aus Stralsund kann einen Trickdiebstahl verhindern

Stralsund (ots)

Am 14.09.2019 gegen 16:10 Uhr kam es in der Fährhofstraße in 18439 Stralsund zu einem Trickdiebstahl. Ein 38-jähriger aus Stralsund sprach in der Fährhofstraße den 84-jährigen Geschädigten an und bat diesen ihm sein Geld in Münzen zu wechseln. Als der 84-jährige dem Wunsch nachkommen wollte und seine Geldbörse herausholte, griff sich der 38-Jährige die Geldbörse und lief mit dieser davon. Drei Zeugen , welche den Vorgang beobachtete hatte, verfolgten den Täter und konnten diesen schließlich stellen. Sie informierten die Polizei und übergaben den Polizeibeamten den Tatverdächtigen. Bei diesem handelt es sich um einen Stralsunder, welcher in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Diebstahl erstattet. Auf diesem Weg möchte sich die Polizei bei den drei Zeugen für ihr couragiertes Verhalten bedanken. Bei diesen handelt es sich um eine Frau und zwei Männer im Alter von 37 und 68 Jahren aus Stralsund. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

