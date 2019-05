Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer in Neustrelitz (LK Mecklenburgische Seeplatte)

Neustrelitz (ots)

Am 29.05.2019 gegen 18:00 Uhr ereignete sich in der Neustrelitzer Karbe-Wagner-Str. ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtige die 41-jährige Fahrerin eines PKW Opel, von einem Parkplatz in die Karbe-Wagner-Str. einzubiegen. Ein auf dieser Straße fahrender 48-jähriger Radfahrer erkannte den PKW und bremste so stark, dass er stürzte. Es kam zu keinem Zusammenstoß zwischen den Unfallbeteiligten. Der Radfahrer wurde schwer verletzt in das Neustrelitzer Krankenhaus transportiert. Im Auftrag Stefan Neumann Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

