Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Felgen-Diebe richten erheblichen Sachschaden an

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte haben am Dienstag, 5. März, in der Zeit von 2.30 Uhr bis 5 Uhr, auf dem Gelände eines Autohauses an der Hüserstraße von drei hochwertigen Audis die Felgen abgeschraubt. Gegen 5 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass drei Autos auf Holzklötzen standen und die Felgen demontiert waren. Ein weiterer Zeuge alarmierte die Polizei. Die Täter wurden offenbar bei der Tat gestört, denn als die Polizei eintraf, fehlten von den zwölf abgeschraubten Felgen nur zwei. Die Holzklötze konnten das Gewicht der Wagen nicht tragen, sodass die drei Autos auf den Bremsscheiben standen und dadurch beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 12000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

