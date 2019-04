Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall durch alkoholisierten Fahrer in Zinnowitz

Zinnowitz (ots)

Am 27.04.2019 gegen 04:07 Uhr kam es im Gnitzer Weg/Ecke Peenestr. in 17454 Zinnowitz zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und einer leicht verletzten Person. Der 23-jährige Fahrzeugführer eines PKW VW Golf kam aufgrund der regennassen Fahrbahn und seiner Alkoholisierung von 0,93 Promille ohne Fremdbeteiligung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum sowie einer Straßenabsperrung. Durch den Aufprall wurde der 21-jährige Beifahrer durch die Druckpunkte des Gurtes leicht verletzt und klagte über Brustschmerzen. Er wurde durch einen Rettungswagen in das Krankenhaus zur ambulanten Behandlung verbracht. Nach erster Einschätzung entstand am PKW ein Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Der alkoholisierte Fahrzeugführer wurde in das Kreiskrankenhaus Wolgast zur Blutprobenentnahme verbracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Im Auftrag PHK Andreas Scholz Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg

