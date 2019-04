Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Hauses nach Blitzeinschlag in Ducherow (Landkreis Vorpommer-Greifswald)

Anklam (ots)

Bei einem heftigen Gewitter im Landkreis Vorpommern-Greifswald schlug gegen 03.30 Uhr der Blitz in ein Haus in Ducherow ein. Das reetgedeckte Dach eines als Büro genutzten Nebengebäudes stand sofort in Flammen. Den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ducherow gelang es, ein Übergreifen auf das Wohnhaus zu verhindern. Im Gebäude befanden sich keine Personen. Der Schaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

