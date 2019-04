Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der BAB 20 bei Altentreptow mit zwei leichtverletzten Personen

Altentreptow (ots)

Am 26.04.2019, gegen 17:00 Uhr kam es auf der BAB 20, zwischen den Anschlussstellen Altentreptow und Anklam zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 33-jährige Fahrerin eines grauen PKW Peugeot befuhr die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck. Aufgrund von Aquaplaning kam der PKW, kurz hinter der Anschlussstelle Altentreptow nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dort vorhandenen Schutzplanke. Hierbei wurden beide Fahrzeuginsassen verletzt und durch Rettungskräfte ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Am Fahrzeug und der Schutzplanke entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von 10500 Euro. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

