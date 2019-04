Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: LKW schleudert bei regennasser Fahrbahn auf die Gegenfahrspur

Malchin (ots)

Am 26.04.2019 gegen16:50 Uhr befuhr der 29jährige Führer des Lkw MAN die L 273 aus Richtung Altentreptow kommend in Richtung Werder. Unmittelbar vor der Ortslage Werder schleuderte der unbeladene Auflieger des LKW ausgangs einer leichten Rechtskurve, vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit im Zusammenhang mit der regennassen Straße, auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Pkw VW Tiguan streifte den Auflieger und wurde dabei an der linken Fahrzeugseite stark beschädigt. Die 32jährige Fahrzeugführerin sowie ihre zwei mitfahrenden Kinder blieben unverletzt. Ein diesem nachfolgender Pkw Skoda stieß frontal mit dem Auflieger zusammen. Der 35jährige Fahrzeugführer wurde nach ersten ärztlichen Angaben leichtverletzt ins Klinkum NB verbracht. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

