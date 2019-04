Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines PKW Opel Vivaro in Anklam (LK VG)

Anklam (ots)

Am 26.04.2019 kam es in der Greifswalder Straße in Anklam zu einem PKW-Diebstahl. Der Fahrzeughalte stellte das Fahrzeug gegen 16:45 Uhr vor der Hausnummer 27 ab und begab sich kurz in seine Wohnung. Als er gegen 17:10 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass dieses durch unbekannte Täter entwendet worden war. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen PKW Opel Vivaro mit dem amtlichen Kennzeichen ANK-MM 18. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 20.000,-EUR. Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Anklam unter der Telefonnummer 03971-2512224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

