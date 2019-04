Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall- Verursacher alkoholisiert (Landkreis Vorpommern- Greifswald)

PR Wolgast (ots)

Am 19.04.2019 kam es gegen 22:20 Uhr auf der L 262 Einmündung K 22 Brünzow zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW Audi A3 die K 22 aus Richtung Wusterhusen in Richtung Einmündung L 262 Brünzow und wollte nach links in Richtung Kemnitz/ Greifswald abbiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer nach Durchfahren einer Rechtskurve hinter dem dort befindlichen Bahnübergang nach links von der Fahrbahn ab und fuhr so weiter bis auf die L 262 ohne sein Fahrzeug zum Stillstand zu bringen. Dort stieß er zuerst mit einem Renault Clio und in weiterer Folge mit einem Seat Toledo zusammen. Beide Fahrzeuge befuhren die L 262 aus Richtung Kemnitz/ Greifswald kommend und hatten die Absicht nach rechts auf die K 22 in Richtung Wusterhusen abzubiegen. Der 24-Jährige Verursacher und die beiden Mitinsassen blieben unverletzt. Die Beifahrerin im PKW Seat wurde leicht verletzt. Die drei Mitfahrer im Renault blieben ebenfalls unverletzt.Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab bei dem 24-Jährigen einen Wert von 1,12 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt sowie eine Blutprobenentnahme veranlasst. An den drei beteiligten Unfallfahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 22.000 Euro. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

