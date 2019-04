Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einer Seniorenwohnung in 17489 Greifswald

PHR Greifswald (ots)

Am Freitag,19.04.2019, gegen 15:45 Uhr, meldete die Rettungsstelle Vorpommern Greifswald den Brand einer Wohnung in 17491 Greifswald, Kapaunenstraße. In dem Haus, in dem das Feuer ausbrach, sind 26 Personen untergebracht. Im Soforteinsatz waren die Kameraden der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Greifswald und Rettungswagen mit Notarzt.Gemeinsam mit der Feuerwehr wurden aus dem stark verqualmten Flügel fünf Bewohner evakuiert. Die Feuerwehren konnte das örtlich begrenzte Feuer in einer 2- Zimmer Wohnung schnell löschen. Drei Personen im Alter von 51,80 und 88 Jahren mussten mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt werden. Die Verletzten kamen zur weiteren medizinischen Betreuung ins Krankenhaus Greifswald. Der derzeit geschätzte Schaden beträgt 120.000 Euro. Vor Ort hatte der Kriminaldauerdienst Anklam die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein technischer Defekt an einem elektrisch betriebenen Seniorensessel das Feuer verursacht. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

