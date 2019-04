Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Urlauberin begeht mehrere Ladendiebstähle in Koserow (LK VG)

Anklam (ots)

Am 18.04.2019 gegen 18:00 Uhr wurde die Polizei durch einen Ladendetektiv zum "Karls-Erlebnishof" in 17459 Koserow gerufen. Dieser hatte eine Ladendiebin festgestellt. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Anklam bestätigte sich der Sachverhalt. Vor Ort wurde eine 35-jährige Frau aus dem Bundesland Sachsen angetroffen. Diese macht zusammen mit ihrer Familie Urlaub in Koserow und nutzte den Ausflug zum Erlebnishof zum Diebstahl von Bekleidung und Artikeln des täglichen Bedarfs. Der Wert der dort entwendeten Gegenstände beläuft sich auf ca. 340,-EUR. Aufmerksam auf die Frau wurde der Ladendetektiv durch einen Vorfall am 17.04.2019 im "Kaufhaus Stolz" in Koserow. Dort wurde durch Videokameras die Frau dabei beobachtet wie sie auch dort Gegenstände entwendete und anschließend mit einem PKW Volvo davonfuhr. Diesen PKW hatte der Ladendetektiv auf dem Parkplatz des Erlebnishofes wiedererkannt und die Polizei informiert. Die Beamten suchten zusammen mit der Tatverdächtigen die Ferienwohnung der Tatverdächtigen auf. Dort übergab sie den Beamten freiwillig die Gegenstände, welche sie am 17.04.19 im "Kaufhaus Stolz" entwendet hatte. Bei diesen Sachen handelt es sich um Bekleidung, Spielsachen und Artikel des täglichen Bedarfs. Der Wert diesen Diebesgutes beläuft sich auf ca. 415,-EUR. Gegen die Tatverdächtige wurde Anzeige wegen Diebstahl erstattet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

