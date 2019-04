Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte Täter entwenden einen Transporter vom Gelände eines Autohauses

Waren (ots)

Am 18.04.2019 gegen 22:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen weißen Transporter Citroen Jumper, ohne amtliche Kennzeichen, vom Gelände des Autohauses in der Warendorfer Straße in 17192 Waren. Ein Mitarbeiter des Autohauses sah die Täter mit dem Fahrzeug noch vom Gelände des Autohauses fahren und fuhr ihnen mit seinem Fahrzeug hinterher. In einem Waldgebiet verlor er den Sichtkontakt mit dem gestohlenen Fahrzeug und informierte die Polizei. Es wurde sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, welche aber nicht zum Erfolg führten. Der Wert des entwendeten Fahrzeuges beläuft sich auf ca. 21.000,-EUR. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

