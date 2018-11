POL-W: W/SG - Einbrecher schlugen Schaufensterscheiben ein

Wuppertal (ots) - An der Wichlinghauser Straße in Wuppertal warfen Unbekannte mit einem Gullideckel die Schaufensterscheibe eines Warengeschäfts ein und erbeuteten einige PC-Spiele in der Zeit vom 26.11.2018, 18:00 Uhr bis 27.11.2018, 04:25 Uhr. In Solingen an der Merscheider Straße schlugen Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Kiosks ein und stahlen Zigaretten in der Nacht zu heute (28.11.2018), gegen 02:40 Uhr.

Zeugenhinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202-284-0 entgegen. (hm)

