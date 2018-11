POL-NB: Einbruch in Anklamer Kirchengebäude

Anklam (ots) - In ein Kirchengebäude in der Friedländer Straße in Anklam ist vermutlich zwischen Montagabend (19.11.2018) und heute Mittag eingebrochen worden. Der oder die unbekannten Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Räumen verschafft und diese durchwühlt. Ein Stehlschaden ist bisher nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Anklam ist vor Ort, um Spuren zu sichern. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Anklam unter der Telefonnummer 03971 251 2224, an die Interwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle.

