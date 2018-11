POL-NB: Täter beim versuchten Einbruch in Stralsund gestellt

Stralsund (ots) - Am 22.11.2018, gegen 22:05 Uhr, erhielt die Polizei über Notruf die Mitteilung, dass eine unbekannte männliche Person versucht, sich mittels einer Eisenstange gewaltsam Zutritt zu einem Netto-Markendiscount in Stralsund zu verschaffen. Durch die eintreffenden Polizeibeamten konnte die Person noch bei Ausübung der Tat gestellt und vorläufig festgenommen werden. Dieser war leicht alkoholisiert und gab an, es auf Lebensmittel und Tabak abgesehen zu haben. Der Täter hat die Verglasung der ersten Tür des Eingangsbereiches beschädigt. Die zweite Tür, welche den Zutritt zu den Verkaufsräumen ermöglicht, wurde nicht angegriffen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Im Laufe der Ermittlungen wurde die Identität des Täters zweifelsfrei festgestellt und die vorläufige Festnahme aufrechterhalten, da es sich bei dem 32-Jährigen um einen Wiederholungstäter handelt.

