POL-NB: Brand eines Papiercontainers in Demmin (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Demmin (ots) - Am 22.11.2018, gegen 21:00 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Demminer Baustraße ausrücken. Vor Ort brannte ein freistehender 1.100 Liter Papiercontainer aus Kunststoff. Trotz des schnellen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Demmin, welche mit 9 Kameraden vor Ort war, konnte ein vollständiges Abbrennen des Containers nicht verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 700 Euro geschätzt. Feuerwehr und Polizei gehen von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Demmin unter 03998/254-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

