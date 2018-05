POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Kradfahrerin bei Wackerow LK VG

Greifswald (ots) -

Am 05.05.2018, gegen 12:30 Uhr, befuhr eine 41-Jährige Greifswalderin mit ihrem Krad Yamaha die Kreisstraße 4 aus Richtung Wackerow kommend in Richtung Neuenkirchen. In einer Rechtskurve wurde die Frau aufgrund unangepasster Geschwindigkeit nach links aus der Kurve getragen, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Sie verletzte sich bei dem Unfall schwer (nicht lebensbedrohlich) und wurde durch einen Rettungswagen in das Greifswalder Universitätsklinikum verbracht. Am Krad entstand ein Sachschaden von 5000,00 Euro. Im Auftrag Andreas Pantermehl Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

