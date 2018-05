POL-NB: Brand eines ungenutzten Stallgebäudes in Torgelow LK VG

Ueckermünde (ots) -

Am 05.05.2018, um 04:16 Uhr, wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über den Brand eines Einfamilienhauses in Torgelow-Holländerei informiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es sich beim Brandobjekt um ein ungenutztes Stallgebäude handelt. Dieses brannte vollständig nieder. Das auf dem Grundstück befindliche, ebenfalls leerstehendes, Wohnhaus blieb unbeschadet. Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Torgelow, Torglow Holländerei, Eggesin, Liepen und Liepgarten mit 43 Kameraden im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten bis gegen 07:00 Uhr. Der Kriminaldauerdienst aus Anklam nahm vor Ort die Ermittlungen auf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand, ist von Brandstiftung auszugehen. Der entstandene Sachschaden wird mit 20.000,- Euro beziffert. Im Auftrag Andreas Pantermehl Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

