POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Kradfahrer in Neubrandenburg (LK MSE)

Am 04.05.2018 gegen 23:20 Uhr kam es in der Demminer Straße in 17034 Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall. Der 17-jährige Fahrzeugführer eines Leichtkraftrades Hysoung befuhr die Demminer Straße aus Richtung Stadtzentrum kommend in Richtung Ortsausgang. Auf Höhe der Gaststätte "Sandkrug" sah er nach hinten. Hierbei kam er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Rad gegen die Bordsteinkante. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam mit diesem zu Fall. Hierbei zog sich der Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu und musste aus diesem Grund mit einem Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg gebracht werden. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf 150,-EUR. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

