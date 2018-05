POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf dem Parkplatz Kaufland in Neustrelitz LK MSE

Neustrelitz (ots) -

Am 05.05.18, gegen 09:55 Uhr, kam es auf dem Neustrelitzer "Kaufland-Parkplatz" zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Eine 72 -jährige Fahrzeugführerin hatte die Absicht, mit ihrem PKW Skoda Roomster mal eben "schnell" rückwärts auszuparken. Schnell wurde es, allerdings misslang das Ausparkmanöver. Die Frau verwechselte Brems- und Gaspedal bei ihrem Fahrzeug mit Automatikgetriebe. In der Folge fuhr sie rückwärts gegen einen PKW VW Sharan und einen Mitsubishi Outlander. Glücklicher Weise, wurde hierbei niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000,- Euro Im Auftrag Andreas Pantermehl Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

