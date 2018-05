POL-NB: Brand einer Jagdhütte bei Steffenshagen im LK Vorpommern-Greifswald

Greifswald (ots) - Am 04.05.2018, um 15:21 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch die Rettungsleitstelle des LK Vorpommern-Greifswald darüber informiert, dass im Waldstück zwischen Steffenshagen und Klein Kieshof eine Jagdhütte brennt. Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren Mesekenhagen, Neuenkirchen, Groß Petershagen, Wackerow, Greifswald und Levenhagen mit ca. 60 Kameraden im Einsatz. Bei dem brennenden Gebäude handelte es sich um eine Jagdhütte aus massivem Holz, welche als Vereinshaus genutzt wurde. Das Gebäude brannte vollständig nieder. Der Sachschaden beträgt ca. 20.000,-Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen, ein Brandursachenermittler befindet sich im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

