POL-H: Unfallflucht - Polizei sucht Autofahrerin

Hannover (ots) - Am Samstag, 11.11.2017, gegen 18:45 Uhr, ist eine Neunjährige an der Misburger Straße (Heideviertel) von einem dunklen Pkw - "größeres Modell" - angefahren und verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls und insbesondere nach der unbekannten Autofahrerin.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war die Neunjährige am Samstagabend auf dem Gehweg der Misburger Straße unterwegs gewesen. In Höhe der Hausnummer 29 wollte sie die Fahrbahn in Richtung Hausnummer 97 überqueren und ging hierfür zunächst über den Radweg und auf einem begrünten Weg über einen Graben - ein Fahrzeug bemerkte sie nicht. Als die Neunjährige schließlich die Fahrbahn betrat, wurde sie von einem aus ihrer Sicht von links kommenden "größeren Modell" eines Autos, das in Richtung Soltauer Straße fuhr, erfasst und auf die Straße geschleudert. Anschließend stoppte der Wagen, die dunkelhaarige Fahrerin, die mit Akzent sprach, entschuldigte sich bei dem Kind durch das geöffnete Beifahrerfenster und setzte dann ihre Fahrt fort, ohne sich weiter um das verletzte Mädchen zu kümmern. Ein vom Vater des Mädchens hinzu gerufener Rettungswagen transportierte es in eine Klinik, das Kind wurde zur Beobachtung stationär aufgenommen.

Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 entgegen./st, pfe

