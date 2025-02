POL-HRO: Diebe erlangen Beute im fünfstelligen Bereich - Polizei sucht nach Zeugen

Rastow/Göhlen (ots) - Nachdem die Polizei in Ludwigslust am Dienstagmorgen über einen Einbruch in eine Viehzuchtanlage in Rastow informiert wurde, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen unbekannte Täter am Dienstag in der Zeit von 00:00 bis 08:00 Uhr gewaltsam in die Anlage eingedrungen sein und Zündkerzen sowie diverses Zubehör im Wert von rund 15.000 Euro entwendet ...

