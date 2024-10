Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholfahrt in Bützow nach kurzer Verfolgungsfahrt beendet

Rostock (ots)

Bützow Am 27.10.2024 wollten Polizeibeamte des PR Bützow gegen 20:30 Uhr einen Pkw kontrollieren, dessen Fahrer auffällig und mit unangepasster Geschwindigkeit im Stadtgebiet Bützow unterwegs war. Der Fahrer des Pkw Mercedes ignorierte zunächst die Anhaltesignale und klaren Weisungen der Beamten. Nach einer kurzzeitigen Nacheile konnten die Beamten den Pkw in der Bahnhofstraße in Bützow stellen und eine Verkehrskontrolle durchführen. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, hatte der 35-jährige deutsche Fahrzeugführer 2,53 Promille Atemalkohol und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Weiterhin hatte er keine gültige Fahrerlaubnis und führte an dem nicht zugelassenen Fahrzeug gestohlene Kennzeichen. Nach der erforderlichen Blutprobenentnahme beim Tatverdächtigen kündigte dieser noch weitere Straftaten an. Da er im Weiteren aufgrund des Akohol- und Betäubungsmittelkonsums nicht in der Lage war, eigenverantwortlich sicher nach Hause zu kommen und dort für sich zu sorgen, wurde die Ingewahrsamnahme angeordnet. Den Mann erwarten aufgrund der Vielzahl der festgestellten Rechtsverstöße nunmehr diverse Ermittlungsverfahren. Diese führt die Kriminalpolizei in Bützow. Thorsten Meyer Polizeihauptkommissar PR Bützow

